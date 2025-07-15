إعلان

سد النهضة.. عباس شراقي: أثيوبيا تغامر بسلامة السد والسودان في خطر- تفاصيل

03:36 ص الثلاثاء 15 يوليو 2025

سد النهضة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


كتب- عمرو صالح:

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن الصور الفضائية لسد النهضة خلال يونيو الماضي، أظهرت خروج مياه عبر التوربينين المنخفضين فقط، وحاليًا تشغيل ضعيف لتوربين علوي في الجانب الأيمن.

أضاف "شراقي" عبر حسابه على "فيسبوك"، أن كمية المياه قد انخفضت في البحيرة من 60 مليار م3 عند اكتمال التخزين في 5 سبتمبر 2024، إلى 54 مليار م3 منتصف يونيو 2025، وبدأت البحيرة في استعادة الخمسة مليارات ومن المتوقع أن يكتمل في 20 يوليو الجاري.

وأشار إلى أن هناك سيناريوهين، الأول: أن تفتح إثيوبيا نهاية الأسبوع المقبل بوابات المفيض "بوابة أو إثنين")والحفاظ على منسوب 638 م بإجمالى 60 مليار م3.

وتابع أن السيناريو الثاني: أن تستمر في تخزين الـ 4 مليارات م3 المتبقية حتى منسوب 640 بإجمالى 64 مليار م3، وحينئذ تصل المياه إلى مفيض الممر الأوسط "بدون بوابات"، إذ يبدأ تدفق المياه من خلاله، ويعد ذلك أول اختبار للممر كمفيض، وبعده تفتح البوابات العلوية بقدر كمية الإيراد القادم نحو السد، ومن المتوقع أن يكون ذلك في الأسبوع الأول من أغسطس.

وأشار إلى أنه في الحالتين إثيوبيا تغامر بكامل التخزين مع بداية موسم الأمطار، وهذا يشكل خطورة في تشغيل السد خاصة على السودان، الطبيعى هو التفريق قبل موسم الأمطار بعدة أشهر، ثم اكتمال الملء مع نهاية الموسم.

ولفت إلى أن عدد التوربينات التي تم تركيبها حتى الآن غير معلوم، لكن المؤكد عدد 2 في 2022، و2 في 2024، إذ افتتح الأربعة رئيس الوزراء الإثيوبى، وغير ذلك فهى استنتاجات، قائلا: "سمعنا عن تركيب اثنين آخرين من وسائل إثيوبية، وسمعنا وزير الري المصري يقول أنهم الآن 8، وأعلن رئيس الوزراء الاثيوبى عن افتتاح السد في سبتمبر المقبل".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سد النهضة أثيوبيا تشغيل سد النهضة موعد تشغيل سد النهضة سد النهضة الإثيوبي السودان وزير الري المصري عباس شراقي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

"أنت حالق دقنك ليه"؟ د. سعد الهلالي يكشف لمجدي الجلاد: لدينا تنمر ديني
الدكتور سعد الهلالي مع مجدي الجلاد.. فتنة الحجاب والخلع وعصمة المرأة.. ويرد على توفيق عكاشة