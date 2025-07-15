كتب-عمرو صالح:

شهدت ليلة الإثنين العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

كشف مصدر قيادي بحزب الوفد، تفاصيل الاجتماع الذي عقده عددًا من أعضاء الهيئة العليا للحزب اليوم الإثنين، على خليفة حصول الوفد على مقعدين فقط بالقائمة الوطنية التي تضم 12 حزبًا سياسيًا وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

أعلنت شركة "مصر للطيران" عن القواعد والإجراءات المنظمة لحجز وإصدار تذاكر مجموعات العمرة لموسم 1447هـ الموافق 2025م، وذلك اعتبارًا من 26 مايو 2025.

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الحكومة ملتزمة بمعالجة شكاوى نقص الأدوية، خاصة الأنسولين، بجدية تامة، موضحًا أن الوزارة تعمل على ضمان توفير الأنسولين للمرضى، خاصة الأطفال، لتلبية احتياجاتهم دون تأخير.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتجديد عضوية وتعيين عدد من الشخصيات البارزة في مجالات الثقافة والفنون والآداب، لعضوية المجلس الأعلى للثقافة لمدة عامين من تاريخه.

أعلنت وزارة العمل، اليوم الإثنين 14 يوليو 2025، عن توافر فرص عمل لأطباء مصريين في مستوصف طبي بإحدى الدول الخليجية، وذلك في تخصصي "الأمراض الجلدية" و"جراحة التجميل"، برواتب مغرية تصل إلى ما يعادل 350 ألف جنيه مصري شهريًا.

أعلن شريف الشربيني، وزير الإسكان، عن بدء طرح المرحلة الثانية من مشروع "سكن لكل المصريين 7"، وذلك اعتبارًا من 15 يوليو الجاري.

أعلنت وزارة التنمية المحلية، عن توفير عدد من الوظائف للعمل بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة عن طريق الندب من بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016.