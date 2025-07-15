بعد تصريحات ترامب.. خبير يكشف الخيار الأمثل لحل أزمة سد النهضة

كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن الخيار الأمثل لحل أزمة سد نهضة، بعد تصريحات الرئيس الأميركي التي أدلى بها مساء أمس الإثنين والتي تعهد فيها بحل أزمة السد والمحافظة على مياه النيل.

وقال "شراقي" لمصراوي، إن الحل الأمثل لأزمة سد النهضة تتمثل في أن تتبع إثيوبيا استراتيجية "الملء والتفريغ المتكرر في تشغيل السد"، مؤكدًا على أنها أفضل طريقة للمحافظة على مياه النيل وعدم تعرض دول المصب لأي أضرار.

وأشار إلى أن ذلك يمكن تنفيذه من خلال توقيع اتفاقيات دولية بين إثيوبيا ومصر والسودان، من شأنها أن تضمن شراكة شاملة في تشغيل سد النهضة خاصة بعد انتهاء مراحل الملء.

وصرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي من البيت الأبيض اليوم الإثنين مع الأمين العام الحالي لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روت، إن بلاده تحاول التوصل لحل أزمة سد النهضة ونهر النيل بين مصر وإثيوبيا، مضيفًا: "أعتقد أننا سنتوصل لحل بشأن مسألة سد النهضة ونهر النيل".