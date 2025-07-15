بمشاركة شركات.. تفاصيل ملتقى توظيفي بفنون تطبيقية حلوان

كتب- عمر صبري:

نظّمت كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان فعاليات ملتقى التوظيف التاسع، بمشاركة واسعة من كبرى الشركات والمؤسسات العاملة في مجالات التصميم، الإعلان، الطباعة، الأثاث، والموضة، وشركات النسيج وذلك في إطار حرص الكلية على دعم خريجيها وربطهم بسوق العمل.

جاء الملتقى تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف من الدكتور شريف حسن عميد الكلية، والدكتورة مروة خفاجي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة نهلة عبد المحسن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، حيث شهد الملتقى حضورًا مكثفًا من الطلاب والخريجين، إلى جانب ممثلي الشركات والمؤسسات الصناعية والإبداعية.

وشهد الملتقى لقاءات مباشرة بين الخريجين وممثلي الشركات لعرض فرص العمل والتدريب، ومعرض لمشروعات التخرج التي أظهرت إبداعات الطلاب في مختلف التخصصات، ورش عمل ومحاضرات حول مهارات التوظيف، كتابة السيرة الذاتية، والاستعداد للمقابلات الشخصية، بالإضافة إلى توقيع بروتوكولات تعاون بين الكلية وعدد من الشركات لتوفير فرص تدريبية مستمرة.

وأكدت إدارة الكلية أن هذا الملتقى يأتي في إطار استراتيجية الجامعة لتعزيز دور التعليم التطبيقي في التنمية الاقتصادية، وتوفير منصة حقيقية لربط الخريجين بسوق العمل.

وقد عبّر العديد من الحضور عن إعجابهم بمستوى التنظيم والمحتوى، مشيدين بقدرات خريجي الكلية وابتكاراتهم التي تعكس جودة التعليم والتدريب الذي تلقوه.

اقرأ أيضاً:

نتيجة الدبلومات الفنية 2025.. 44 ألف راسب و70% نسبة النجاح الإجمالية

تنسيق الجامعات الأهلية 2025.. تفاصيل الدراسة في برنامج الطب والجراحة بحلوان

استعلم الآن.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025