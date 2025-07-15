صور- أغلى فيلا في الساحل تُعرض للبيع بسعر المتر 820 ألف جنيه

كتب- محمد عبدالناصر:

شهد الساحل الشمالي أسعار للوحدات المصيفية غير مسبوقة، حيث تم عرض بعه إحدى الفلل الفاخرة بسعر من أعلى الأسعار بالمنطقة لتصبح رسميًا أغلى وحدة سكنية في الساحل.

الفيلا جاءت في مشروع جون التابع لشركة سوديك، رأس الحكمة بالساحل الشمالي.

وتشمل الفيلا على 4 غرفة نوم على 278 متر مربع بها 5 حمام مع حديقة 63 متر مربع وروف 96 متر مربع

سجل سعر المتر 820 ألف جنيه فيما سجلت الفيلا الـ278 متر 228 مليون جنيه.

ومن المقرر أن يتم تسليم فلل مشروع جون في 2026، وهي تشطيب كامل.