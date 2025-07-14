لن نسمح بالتمييز.. أول رد من "الرياضة" على أزمة دخول الأندية بالجلابية

كتبت- داليا الظنيني:

أعلن محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، عن إجراءات عاجلة لمنع التمييز في الأندية الرياضية، مؤكداً أن الوزارة لن تسمح بأي بنود في لوائح الأندية تمس كرامة المواطنين أو تميز بينهم على أساس المظهر أو الطبقة الاجتماعية.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، حيث أشار الشاذلي إلى أن التعديلات الجديدة على قانون الرياضة ستمنح الوزارة صلاحيات أوسع لمراقبة لوائح الأندية، قائلاً: "سيتم تطبيق هذه القواعد قريباً لخلق بيئة رياضية أكثر احتراماً وتوافقاً مع طبيعة المجتمع".

وتابع الشاذلي: "أصبحت الوزارة ممثلة للدولة في هذه المسألة، ولها الحق في رفض أي لائحة تنطوي على تمييز"، مشدداً على رفض أي قيود على الملابس مثل منع ارتداء الجلابية، معللاً: "هذا يتعارض مع أخلاقيات المجتمع المصري المنتشرة في معظم المحافظات".

وأكد متحدث الشابا والرياضة، أن القانون السابق كان يمنح الأندية حرية وضع لوائحها الداخلية الخاصة بالسلوكيات وقواعد الدخول، لكن التعديلات الجديدة ستضمن توافق هذه اللوائح مع المبادئ المجتمعية.

وأضاف المتحدث: "منذ أسبوع فقط، وافق مجلس النواب على التعديلات الجديدة للقانون رقم 71 لسنة 2017، وتم رفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي للموافقة النهائية"، موضحاً أن هذه التعديلات تعزز دور الوزارة في حماية القيم المجتمعية.

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