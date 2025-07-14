تجديد الثقة في استمرار "الحاج" رئيسا لهيئة الطاقة الذرية

كتب- محمد صلاح

أصدر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، قرارًا بتجديد الثقة في استمرار تولي الدكتور عمرو الحاج لرئاسة هيئة الطاقة الذرية.

وتم تعيين الدكتور عمرو الحاج رئيسا للهيئة في مايو ٢٠٢١، بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 703 لسنة 2021.

تخرج الدكتور عمرو الحاج علي في كلية العلوم جامعة عين شمس عام 1988 وحصل على درجة الدكتوراه في الكيمياء من جامعة عين شمس عام ‏‏2001 وتدرج بالعمل في الهيئة حتي شغل منصب رئيس شعبه التشعيع الصناعي كما قام بالإشراف علي و إداره أحد أهم المنشآت الإشعاعية بالهيئة وهي وحدات المعالجة الإشعاعية للأغذية وتعقيم المستلزمات الطبية بالقاهرة والإسكندرية.