إعلان

تجديد الثقة في استمرار "الحاج" رئيسا لهيئة الطاقة الذرية

11:14 م الإثنين 14 يوليو 2025

الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد صلاح

أصدر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، قرارًا بتجديد الثقة في استمرار تولي الدكتور عمرو الحاج لرئاسة هيئة الطاقة الذرية.

وتم تعيين الدكتور عمرو الحاج رئيسا للهيئة في مايو ٢٠٢١، بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 703 لسنة 2021.

تخرج الدكتور عمرو الحاج علي في كلية العلوم جامعة عين شمس عام 1988 وحصل على درجة الدكتوراه في الكيمياء من جامعة عين شمس عام ‏‏2001 وتدرج بالعمل في الهيئة حتي شغل منصب رئيس شعبه التشعيع الصناعي كما قام بالإشراف علي و إداره أحد أهم المنشآت الإشعاعية بالهيئة وهي وحدات المعالجة الإشعاعية للأغذية وتعقيم المستلزمات الطبية بالقاهرة والإسكندرية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمود عصمت وزير الكهرباء هيئة الطاقة الذرية عمرو الحاج
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

"أنت حالق دقنك ليه"؟ د. سعد الهلالي يكشف لمجدي الجلاد: لدينا تنمر ديني
الدكتور سعد الهلالي مع مجدي الجلاد.. فتنة الحجاب والخلع وعصمة المرأة.. ويرد على توفيق عكاشة