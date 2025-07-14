كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت شركة "مصر للطيران" عن القواعد والإجراءات المنظمة لحجز وإصدار تذاكر مجموعات العمرة لموسم 1447هـ الموافق 2025م، وذلك اعتبارًا من 26 مايو 2025.

الحجز يتم إلكترونيًا فقط

أكدت الشركة في منشور رسمي موجه إلى شركات السياحة والسفر، أن جميع طلبات الحجز يجب أن تُقدَّم من خلال الرابط الإلكتروني الخاص بإدارة الحج والعمرة على موقع "مصر للطيران"، مشددة على عدم قبول أي طلبات تُرسل عبر البريد الإلكتروني أو بأي وسيلة أخرى، على أن يتم التفويض باستخدام بريد إلكتروني رسمي للشركة السياحية وفقًا للمجال الإلكتروني المعتمد (Domain).

ضوابط الأسماء والمواعيد

اشترطت "مصر للطيران" إدخال أسماء المسافرين باللغة الإنجليزية كما في جوازات السفر، على ألا تتجاوز نسبة الأسماء غير المعروفة أو المؤكدة قبل موعد الرحلة بـ21 يومًا نسبة 6% من إجمالي الحجز، وفي حال عدم استكمال الأسماء خلال هذه المدة، يُلغى الحجز تلقائيًا.

كما نوهت الشركة بعدم السماح بأي تعديل أو تغيير بعد إصدار التذاكر، مشددة على ضرورة سداد كامل قيمة التذاكر خلال 48 ساعة من تأكيد الحجز لتجنب الإلغاء.

تعليمات إصدار التذاكر

أوضحت الشركة أنه لا يتم إصدار تذاكر لأي مجموعة ما لم تُسدد كافة مستحقات التعاقد، وذلك من خلال مكاتب "مصر للطيران" فقط، ولا يُقبل الدفع النقدي داخل مكاتبها. كما سيتم إصدار مستندات السفر (EMD) للمبالغ الإضافية مثل الأمتعة أو المقاعد المميزة بعد السداد فقط.

وأشارت إلى أن آخر موعد لتقديم طلبات الحجز وإصدار التذاكر سيكون قبل شهر رمضان، مؤكدة أن أي طلبات ترد بعده ستُنفذ بناءً على توافر المقاعد.

رابط تقديم الطلبات

يمكن تقديم الطلبات عبر الرابط التالي: اضغط هنا