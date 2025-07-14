الهيئة العليا لحزب الوفد توصي بتشكيل لجنة لإدارة ملف الانتخابات

كتب- عمرو صالح:

كشف مصدر قيادي بحزب الوفد، تفاصيل الاجتماع الذي عقده عددًا من أعضاء الهيئة العليا للحزب اليوم الإثنين، على خليفة حصول الوفد على مقعدين فقط بالقائمة الوطنية التي تضم 12 حزبًا سياسيًا وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وقال المصدر لمصراوي، أنه تم التوافق على تشكيل لجنة من بين أعضاء الهيئة العليا لإدارة موقف الحزب من أي استحقاق انتخابي والتشاور بشأن أي قرار تحالفي مع أي حزب أو أي كيان سياسي.

وأوضح المصدر أن عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد سيكون عضوًا ضمن اللجنة، التي سيتم تشكيلها، مشيرًا إلى أن الهدف منها هو المحافظة على هيبة الحزب داخل الساحة السياسية كونه حزب عريق وصاحب تاريخ.

يأتي ذلك بعد حالة الغضب التي شهدها حزب الوفد بشأن حصوله على مقعدين فقط من بين 100 مقعد بالقائمة الوطنية من أجل المنتظر خوضها انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

اقرأ أيضا..

تطوير جروبي وحديقة الأزبكية.. بيان جديد من محافظة القاهرة





مؤشرات ورسائل.. تفاصيل الاحتفال باليوم العالمي للسكان



