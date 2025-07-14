الآثار تكشف حقيقة قيام لودر بالحفر في منطقة الأهرامات

كتب- محمد شاكر:

أصدرت وزارة السياحة والآثار، بيانا ردًا على ما يتم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي وبعض قنوات التليفزيون حول مقطع فيديو يُظهر وجود لودر يقوم بأعمال حفر في محيط منطقة الأهرامات الأثرية.

وقالت الوزارة أن أعمال الحفر المشار إليها تتم خارج نطاق المنطقة الأثرية تمامًا، وتحديدًا في منطقة الصوت والضوء، ضمن مشروع تطوير وإعادة تأهيل بعض الأبنية القديمة الخاصة بعروض الصوت والضوء، وهي منطقة لا تحتوي على أية آثار.

كما أكدت الوزارة أن المجلس الأعلى للآثار، كان قد قام بإجراء مجسات أثرية شاملة في هذه المنطقة في وقت سابق، وقد ثبت خلوها التام من أي شواهد أو قطع أثرية.

كما أن جميع الأعمال تتم تحت الإشراف الكامل لمنطقة أهرامات الجيزة الأثرية.

وأهابت وزارة السياحة والآثار بجميع المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة وعدم الانصياع وراء الشائعات أو تداول مقاطع فيديو مجتزأة أو غير موثقة دون الرجوع إلى الجهات المختصة، مؤكدة أن جميع الأعمال التي تتم داخل وحول المناطق الأثرية تخضع للرقابة الكاملة من الجهات المعنية ووفقًا للضوابط والمعايير الأثرية المعتمدة.