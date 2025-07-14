كتبت- داليا الظنيني:

أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة تضع خطة شاملة لمعالجة أزمة العقارات الآيلة للسقوط في محافظة الإسكندرية، بهدف توفير بيئة سكنية آمنة للمواطنين.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، أوضح الحمصاني أن هذه الخطة تأتي في إطار جولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لتفقد المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة، والتي تهدف إلى تسريع وتيرة العمل في المشروعات التي تعود بالنفع على المواطنين.

وأشار الحمصاني إلى أن الحكومة حددت حوالي 7500 عقار في الإسكندرية معرض للانهيار، مؤكدًا أن هناك خطة لإنشاء 55 ألف وحدة سكنية بديلة لتوفير سكن آمن لهؤلاء المواطنين.

وأضاف متحدث الوزراء أن التنسيق مع وزارة الإسكان جارٍ لتحديد مواقع هذه الوحدات، مع وضع آليات تمويل مناسبة لضمان تنفيذ المشروع بسرعة وكفاءة.

وتابع الحمصاني موضحًا أن رئيس الوزراء وجه بضرورة ترميم واجهات العقارات على كورنيش الإسكندرية، مع استخدام مواد بناء متينة تتحمل التغيرات المناخية.

وأكد أن هناك اهتمامًا كبيرًا بحماية المناطق الأثرية التاريخية في المحافظة، من خلال تطويرها وترميمها للحفاظ على التراث الثقافي للمدينة.

وأشار إلى جهود الحكومة لحماية شواطئ الإسكندرية من التآكل الناتج عن ارتفاع منسوب البحر، من خلال إنشاء مصدات بحرية وتنفيذ مشروعات لتعزيز الاستدامة البيئية.

وأضاف أن الحكومة نجحت هذا العام في إدارة مياه الأمطار بفضل تطوير شبكة الصرف الصحي، مع استمرار العمل على استكمال الشبكة الثانية للأمطار لضمان التعامل مع الأزمات المستقبلية.

وأكد الحمصاني أن رئيس الوزراء تفقد مركز السيطرة والتحكم بشركة مياه الشرب بالإسكندرية، والذي يعتمد على أحدث التقنيات للتعامل مع الطوارئ، كما شهد إطلاق أول لنش إسعاف بحري، وهو تصنيع مصري بنسبة 100%، يعكس التزام الحكومة بتحسين خدمات الإسعاف وتطوير البنية التحتية، مثل كوبري منطقة 45 الذي يهدف إلى حل أزمة التكدس المروري.