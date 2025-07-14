أحمد موسى: حملة ممنهجة تستهدف كامل الوزير بتسجيل صوتي مزيف

كتب- حسن مرسي:

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، يواجه حملة استهداف منظمة تهدف إلى تشويه سمعته، موضحًا أن تسجيلًا صوتيًا مزيفًا تم تداوله مؤخرًا، نسب زورًا إلى الوزير، لكنه لا يحمل صوته ولا يعكس الحقيقة.

خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أشار موسى إلى أن صوت الفريق كامل الوزير معروف ولا يمكن تزويره بسهولة، مشددًا على أن هذا التسجيل مفبرك ويهدف إلى إثارة الجدل.

وأضاف أن هذه الحملة بدأت عقب تصريحات الوزير حول أهمية قناة السويس كممر تجاري عالمي لا غنى عنه، ودور مصر المحوري في مشروع الممر الهندي الأمريكي.

وتابع موسى موضحًا أن تصريحات الوزير الأخيرة عن مشروع طريق طابا-العريش الحدودي أثارت استياء بعض الأطراف، مما دفعها للجوء إلى نشر الشائعات للنيل منه.

وأكد أن وزارة النقل أصدرت بيانًا رسميًا ينفي صحة التسجيل، واصفة إياه بأنه عملية تدليس تهدف إلى زعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.

وأشار إلى أن مصر تواجه موجة من الشائعات الممنهجة التي تروجها وسائل إعلام معادية، تسعى لإثارة الفوضى والتشكيك في قيادات الدولة.

وأضاف أن هذه الحملات لن تنجح في النيل من إرادة الدولة المصرية أو التأثير على مشروعاتها التنموية الكبرى.

ودعا موسى إلى التصدي للشائعات بالوعي والاعتماد على المصادر الرسمية، مؤكدًا أن الفريق كامل الوزير يظل رمزًا للعمل الدؤوب والتفاني في خدمة الوطن، وأن مثل هذه الحملات لن تثنيه عن مواصلة دوره في تطوير البنية التحتية.