كتب-عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم الإثنين، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، عقد اللواء حسن رشاد، رئيس المخابرات المصرية، لقاءات مع رئيس الوزراء القطري ووفود المفاوضات من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

رئيس المخابرات يعقد لقاءات مع وفود فلسطينية وإسرائيلية لبحث وقف إطلاق النار

نقلت قناة القاهرة الإخبارية، عن مصادر، أن اللواء حسن رشاد، رئيس المخابرات المصرية، يعقد لقاءات مع رئيس الوزراء القطري ووفود المفاوضات من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

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البابا تواضروس يفتتح قافلة "كيمي" الطبية لخدمة المناطق الأكثر احتياجًا

افتتح قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم، القافلة الطبية لعيادات "كيمي" التابعة للمكتب البابوي للمشروعات، وذلك في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

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تطوير جروبي وحديقة الأزبكية.. بيان جديد من محافظة القاهرة

ترأس اللواء خالد فودة، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ورئيس اللجنة القومية لحماية وتطوير القاهرة التراثية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اجتماعًا بديوان عام محافظة القاهرة لمتابعة أعمال التطوير الجارية بحديقة الأزبكية ضمن جهود استعادة المظاهر الأثرية المميزة لمنطقة القاهرة الخديوية، وتجديد الروح فيها، وإعادة الدور الثقافي، وتعزيز الأهمية السياحية لها.

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رئيس هيئة سلامة الغذاء يستقبل وزير الزراعة بإقليم البنجاب الباكستاني

استقبل الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، اليوم الإثنين، السيد محمد عاشق حسين شاه كرماني، وزير الزراعة والثروة الحيوانية بإقليم البنجاب في باكستان، وذلك بمقر الهيئة في القاهرة، بحضور كل من أسامة خان ليغاري، وافتخار علي ساحوه سكرتير زراعة البنجاب، وعدد من المسؤولين وأعضاء الوفد المرافق.

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مدبولي يكشف تفاصيل تطوير واجهات عقارات كورنيش الإسكندرية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه يتم العمل بشكل متواصل في ترميم العقارات المطلة على كورنيش الإسكندرية.

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نزع ملكية للمنفعة العامة.. تفاصيل المرحلة الرابعة من القطار الكهربائي الخفيف

تواصل الحكومة المصرية أعمال تنفيذ مخطط المرحلة الرابعة من القطار الكهربائي الخفيف LRT أو "قطار العاصمة"، وذلك في إطار مد هذا الخط لربط أكبر عدد ممكن من المناطق ببعضها البعض.

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300 فرصة عمل.. إشادة برلمانية بافتتاح مصنعَين لإنتاج الزجاج والثلاجات

قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن افتتاح الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مصنعًا لإنتاج الزجاج الهندسي وآخر للثلاجات، يأتي في إطار الاعتماد على توطين المنتج المحلي بدلًا من الاستيراد من الخارج؛ مما يوفر من العملة الصعبة.

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حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.. أجواء حارة على معظم المناطق

تشهد البلاد اليوم أجواءً حارة إلى شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى 35 درجة مئوية، بينما تصل إلى 42 درجة مئوية في جنوب الصعيد.

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مرصد الأزهر: الحرب "الإيرانية الإسرائيلية" كشفت تطور الإرهاب الصهيوني

حذّر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، من خطورة التصعيد العسكري الأخير بين إيران والكيان الصهيوني، واصفًا هذه الحرب بأنها فصل جديد في سجل الصراعات الإقليمية المعقدة، يحمل آثارًا عميقة على استقرار المنطقة رغم قصر مدته الزمنية.

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الصحة توزع 977 جهاز أكسجين منزلي لمرضى التليف الرئوي

أعلنت وزارة الصحة والسكان توزيع 977 جهاز توليد أكسجين على المرضى بنظام العلاج المنزلي، خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2025، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بتخفيف العبء عن مرضى الصدر والتليفات الرئوية الذين يحتاجون إلى العلاج بالأكسجين في منازلهم.

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الحكومة تُعلن تفاصيل خطة ضمان استقرار الكهرباء وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية تعمل منذ عدة أشهر على تنفيذ خطة شاملة لضمان استقرار الشبكة الكهربائية خلال فصل الصيف.

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