الإسكان: إطلاق المرحلة الثانية من "سكن لكل المصريين" بـ113 ألف وحدة

كتب- حسن مرسي:

أعلن شريف الشربيني، وزير الإسكان، عن بدء طرح المرحلة الثانية من مشروع "سكن لكل المصريين 7"، وذلك اعتبارًا من 15 يوليو الجاري.

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر فضائية "dmc" أشار اشؤبيني، إلى أن هذه المرحلة تتضمن إجمالي 113 ألف وحدة سكنية، خُصصت لمحدودي ومتوسطي الدخل، وتتراوح مساحاتها بين 75 و90 مترًا.

أوضح وزير الإسكان أن عملية التقديم والحجز ستنطلق في 28 يوليو وتستمر حتى 30 أكتوبر 2025، مع منح أولوية لأصحاب الطلبات السابقة ممن انطبقت عليهم الشروط.

وتابع أن الطرح يشتمل على وحدات جديدة وأخرى سبق الإعلان عنها، بالإضافة إلى وحدات ضمن مبادرة "العمارة الخضراء" تُطرح لأول مرة.

ولفت الوزير إلى أن المشروع يوفر أنظمة تمويل مدعومة بفائدة 8% لمحدودي الدخل و12% لمتوسطي الدخل، مع فترة سداد تصل إلى 20 عامًا.

من جانبه، قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في مداخلة للبرنامج إن المشروعَ يمثل خطوة مهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتلبية احتياجات فئة واسعة من المواطنين. مؤكدًا أن شروطَ السداد ميسرة وتتناسب مع قدرات المواطنين المالية.

أشار الفيومي إلى أن الدولة قد أطلقت مبادرة خاصة لأول مرةٍ لتوفير وحدات سكنيةٍ للمقيمين بالإيجارات القديمة، مستهدفًا بصفة خاصة كبار السن والمستأجرين الأصليين.

وأكد أن هذه المبادرة تأتي في إطار البعد الاجتماعي وحرص الحكومة على توفير سكن بديل ملائم قبل تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد، مما يعكس التزام الدولة بدعم هذه الفئة من المواطنين.