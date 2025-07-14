وزير الثقافة يكلّف السفير عمر سليم مستشارًا للعلاقات الخارجية

(أ ش أ):

أصدر الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، قرارًا بتكليف السفير عمر أحمد عبد الوهاب سليم للعمل مستشارًا لوزير الثقافة للعلاقات الخارجية.

وفي لقاء جمعه بالسفير عمر سليم عقب صدور القرار، أعرب وزير الثقافة عن ترحيبه بانضمامه إلى فريق عمل الوزارة، مؤكدًا أن وجوده يُمثل إضافة كبيرة لما يمتلكه من خبرات ممتدة وسجل مهني حافل في العمل الدبلوماسي، وأوضح أن هذه الخطوة ستُسهم في تعزيز جهود الوزارة لدعم العلاقات الثقافية الدولية، والتواصل الفعال مع الشركاء حول العالم، بما يرسّخ ريادة مصر الثقافية، ويخدم أهدافنا الاستراتيجية في هذا المجال.

وأشار وزير الثقافة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيزًا للتعاون والشراكات مع المؤسسات الدولية المعنية بالثقافة والفنون، وفي مقدمتها منظمة اليونسكو، وذلك بالتنسيق الدائم مع الإدارة المركزية للعلاقات الثقافية الخارجية.

من جانبه، أعرب السفير عمر أحمد عبد الوهاب سليم عن تقديره للثقة التي منحه إياها وزير الثقافة، مؤكدًا اعتزازه بالعمل في هذا الموقع الثقافي المهم، وإيمانه العميق بدور الثقافة كإحدى أدوات الدبلوماسية الناعمة. وأكد أنه سيبذل قصارى جهده لدعم رؤية الوزارة في مدّ جسور التفاهم والتقارب بين الشعوب.

يُذكر أن السفير عمر سليم شغل عددًا من المناصب الرفيعة بوزارة الخارجية، من بينها: مساعد وزير الخارجية لشؤون الديوان العام، ومساعد الوزير لشؤون السلك الدبلوماسي والقنصلي والتفتيش، ومدير مكتب وزير الخارجية، وسفير مصر لدى إسبانيا، ومساعد الوزير للعلاقات الثقافية.

كما تولى رئاسة عدد من اللجان المهمة، منها: لجنة العلاقات الثقافية، ولجنة المنح، وكان عضوًا بمجلس السلك الدبلوماسي والقنصلي، وعضوًا بمجلس أمناء الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وشارك في العديد من اللجان المعنية بالتقييم والترقي.