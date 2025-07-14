كتب- حسن مرسي:

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية تعمل منذ عدة أشهر على تنفيذ خطة شاملة لضمان استقرار الشبكة الكهربائية خلال فصل الصيف.

وأضاف الحمصاني في مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز" أن الخطة تشمل توفير احتياجات محطات الكهرباء من الوقود والغاز الطبيعي، بالتنسيق بين وزارتي البترول والكهرباء.

وتابع أن الحكومة تعمل أيضًا على صيانة محطات الكهرباء ورفع كفاءتها، بالإضافة إلى إدخال مشروعات جديدة للطاقة المتجددة ضمن الشبكة القومية للكهرباء.

وأكد المتحدث الرسمي أن وزارة البترول وضعت خطة متعددة الجوانب لتوفير الوقود اللازم، مشيرًا إلى استخدام سفن التغييز التي سيتم ربطها بالشبكة القومية خلال أيام قليلة.

وأشار الحمصاني إلى أن الحكومة تعمل على زيادة الاستكشافات البترولية والتنسيق مع الشركاء الدوليين لرفع معدلات الإنتاج، لافتًا إلى أن اجتماع رئيس مجلس الوزراء اليوم ناقش سداد مستحقات الشركاء الأجانب لتحفيزهم على الاستثمار في عمليات الاستكشاف.

وحول تمويل الوقود، أوضح أنه تم الاتفاق على آلية محددة لتسديد مديونيات الجهات الحكومية لشركات الكهرباء، بما يضمن توفير السيولة اللازمة لاستمرار الخدمة.

وردًا على سؤال حول بدائل الطاقة في حال تعطل الإمدادات، قال إن الدولة لديها خطة تعتمد على مصادر متعددة، بما فيها سفن التغييز، لتأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي في حال حدوث أي طارئ.

وأكد أن مصر لديها استقرار في توفير إمدادات الغاز حاليًا، لكنها مستعدة لأي طوارئ.

وعن التوجه نحو الطاقة المتجددة، أشار إلى أن الحكومة تهدف إلى زيادة نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المنتجة بحلول عام 2035، من خلال مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والربط الكهربائي مع الدول المجاورة مثل السعودية والأردن.