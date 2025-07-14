"الصحفيين" تطرح الوحدات السكنية المتبقية بمشروع "حدائق النصر"

كتب- عمرو صالح:

أعلنت نقابة الصحفيين عن طرح الوحدات السكنية المتبقية ضمن مشروع "حدائق النصر"، التابع لشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، بمدينة حدائق أكتوبر.

وأضافت النقابة، أن الوحدات كاملة التشطيب، بمساحة إجمالية تبلغ 80م² صافي (63 م²)، وتشمل حصة في الأرض.

وأوضحت أن أنظمة السداد على النحو الأتي: (يُسدد مبلغ 127.500 ألف جنيه كدفعة مقدمة قبل التخصيص (تمثل 15% من قيمة الوحدة)- يتم سداد باقى قيمة الوحدة نقدًا عند التعاقد في حالة السداد الفوري، بالإضافة إلى وديعة الصيانة بنسبة 10% - كما يمكن تقسيط قيمة الوحدة من خلال مبادرة التمويل العقاري).

يبدأ الحجز بمركز الخدمات في الطابق الأول اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 16 يوليو 2025م، ويتم التخصيص وفقًا لأسبقية السداد.

وتُجدر الإشارة إلى أن هذه الوحدات كانت ضمن مشروع الإسكان القومي، وتم تحويلها لاحقًا إلى إسكان حر.

ويأتي هذا الطرح في إطار بروتوكول التعاون الموقّع بين شركة مدينة مصر، ونقابة الصحفيين بعد موافقة مجلس النقابة، الذي يتضمن عددًا من المزايا والتخفيضات، من أبرزها: (تخفيض سعر الوحدة من 900 ألف جنيه إلى 850 ألف جنيه- تخفيض وديعة الصيانة إلى 85 ألف جنيه- إتاحة السداد من خلال نظام التمويل العقاري).

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