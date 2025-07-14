كتب- محمد شاكر:

أكد الكاتب الصحفي أكرم ألفي أن ظاهرة شراء الأصوات الانتخابية انتهت؛ نظرًا لأن عدد الناخبين أصبح 69 مليونًا، وبالتالي لا يستطيع المرشح شراء كل هذه الأصوات مهما بلغ حجم رأس ماله.

وخلال تصريحاته ببرنامج "الطريق إلى البرلمان" مع الكاتب الصحفي محمد سامي عبر منصات "مصراوي"، قال ألفي: "لقد فقد الفقر دوره كعامل موجّه لشراء الأصوات الانتخابية في مصر، رغم اقتناع كل السياسيين في مصر بعكس ذلك".

وتحدى الكاتب الصحفي بأن أكثر محافظة ستشارك في الانتخابات المقبلة هي بورسعيد، وهي أغنى محافظة، بينما أفقر محافظة في هذه اللحظة – وهي سوهاج – ستكون أقل المحافظات مشاركة في الانتخابات المقبلة.

كما تحدث الألفي خلال اللقاء عن عدد من الملفات المهمة، أبرزها توقعات نسب مشاركة الشباب، وظاهرة شراء الأصوات، وأدوار تكتلات العائلات في الانتخابات المقبلة، إلى جانب تحليله لطبيعة المنافسة المتوقعة في عدد من الدوائر.