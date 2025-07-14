البابا تواضروس يفتتح قافلة "كيمي" الطبية لخدمة المناطق الأكثر احتياجًا

كتب- محمد نصار:

افتتح قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم، القافلة الطبية لعيادات "كيمي" التابعة للمكتب البابوي للمشروعات، وذلك في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وبحسب بيان، تأتي هذه القافلة في إطار الدور المجتمعي الذي تضطلع به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في دعم الجهود الصحية وتقديم خدمات طبية مجانية للمواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.

عيادات متخصصة لخدمة جميع الفئات

تضم القافلة الطبية عددًا من العيادات التخصصية، تشمل: عيادات الرمد، الأسنان، الباطنة، والعظام، إلى جانب عيادات متخصصة في طب الأطفال والنساء، وتهدف هذه العيادات إلى توفير رعاية صحية متكاملة ومتميزة لكل من يحتاجها، دون تفرقة أو تمييز.

ومن المقرر أن تبدأ القافلة في التنقل بين المناطق التي تعاني من نقص في الخدمات الصحية خلال الفترة المقبلة، استجابة لاحتياجات المجتمع، وسعيًا لتخفيف العبء عن المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية.

وشاركت وزارة الصحة والسكان في القافلة من خلال توفير سيارة "ماموجرام" للكشف المبكر عن أورام الثدي، بالإضافة إلى سيارة لتنظيم الأسرة تقدم التوعية والخدمات الصحية المرتبطة بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.

وأكدت هذه المبادرة على التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، وعلى رأسها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في جهود دعم الصحة العامة والوصول بالخدمة الطبية إلى كافة المواطنين، لا سيما في القرى والمناطق المحرومة.

تُعد عيادات "كيمي" إحدى مبادرات المكتب البابوي للمشروعات، وتعمل على توفير خدمات طبية مجانية بمستويات مهنية عالية، في إطار رسالة كنسية وإنسانية تعكس دور الكنيسة في بناء مجتمع متكامل.