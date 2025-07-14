تطوير جروبي وحديقة الأزبكية.. بيان جديد من محافظة القاهرة

كتب- محمد نصار:

ترأس اللواء خالد فودة، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ورئيس اللجنة القومية لحماية وتطوير القاهرة التراثية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اجتماعًا بديوان عام محافظة القاهرة لمتابعة أعمال التطوير الجارية بحديقة الأزبكية ضمن جهود استعادة المظاهر الأثرية المميزة لمنطقة القاهرة الخديوية، وتجديد الروح فيها، وإعادة الدور الثقافي، وتعزيز الأهمية السياحية لها، وكذلك نسب تنفيذ أعمال إنشاء أكشاك سور الأزبكية لنقل باعة الكتب إليها وإعادة تطوير وتخطيط المنطقة كمنطقة سياحية وثقافية في إطار الاستعدادات النهائية لإعادة افتتاح الحديقة التراثية كمتنفس للمواطنين يضيف رئة جديدة للقاهرة.

وشدد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ورئيس اللجنة القومية لحماية وتطوير القاهرة التراثية، على سرعة الانتهاء من الأعمال الجارية طبقًا للجداول الزمنية المخطط لها.

وأكد محافظ القاهرة، حرص الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على تقديم أوجه الدعم للانتهاء من أعمال التطوير.

وعقب الاجتماع، ترأس اللواء خالد فودة، والدكتور إبراهيم صابر، اجتماعًا بالنادي اليوناني بوسط المدينة لمتابعة ما تم من خطوات تنفيذية لإعادة إحياء وتشغيل محل جروبي بميدان طلعت حرب، والمبنى المتواجد به في إطار جهود الدولة لإحياء منطقة القاهرة الخديوية، واستعادة العناصر المميزة لها، طبقًا للدراسة التي أعدها المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

وأكد مستشار رئيس الجمهورية، ومحافظ القاهرة، حرص الدولة على دعم كل الجهود الرامية لاستعادة "جروبي" كجزء من ذاكرة العاصمة في منطقة القاهرة الخديوية.

شارك في الاجتماعين، اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وعبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، والدكتور عبد الله الشريف، مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، وممثلي الصندوق السيادي، وشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، وشركة مصر لتأمينات الحياة، وعدد من قيادات المحافظة.

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