كتب- محمد نصار:

نقلت قناة القاهرة الإخبارية، عن مصادر، أن اللواء حسن رشاد، رئيس المخابرات المصرية، يعقد لقاءات مع رئيس الوزراء القطري ووفود المفاوضات من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وقالت القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، إن اللقاءات تهدف إلى دفع الجهود الحالية لوقف إطلاق النار وتذليل العقبات التي تعيق التوصل إلى اتفاق.

وشددت المصادر، على أن مصر وقطر تتفقان على أهمية التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات والإفراج عن الأسرى والمحتجزين.

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