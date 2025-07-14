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رئيس المخابرات يعقد لقاءات مع وفود فلسطينية وإسرائيلية لبحث وقف إطلاق النار

04:47 م الإثنين 14 يوليه 2025

اللواء حسن رشاد

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كتب- محمد نصار:

نقلت قناة القاهرة الإخبارية، عن مصادر، أن اللواء حسن رشاد، رئيس المخابرات المصرية، يعقد لقاءات مع رئيس الوزراء القطري ووفود المفاوضات من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وقالت القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، إن اللقاءات تهدف إلى دفع الجهود الحالية لوقف إطلاق النار وتذليل العقبات التي تعيق التوصل إلى اتفاق.

وشددت المصادر، على أن مصر وقطر تتفقان على أهمية التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات والإفراج عن الأسرى والمحتجزين.

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حسن رشاد المخابرات المصرية قناة القاهرة الإخبارية
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