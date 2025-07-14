وزير السياحة يعلن شراكات دولية لتطوير التدريب الرقمي في الفنادق

كتب- محمد نصار:

شهد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، مراسم توقيع بروتوكولي تعاون استراتيجيين بين غرفة المنشآت الفندقية وكل من "Sommet Education" السويسرية و"Lobster Ink" العالمية، وهما من أبرز المؤسسات الدولية المتخصصة في التدريب الرقمي بقطاع الضيافة والفندقة.

وبحسب بيان، تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الوزارة لتأهيل الكوادر البشرية العاملة بالقطاع السياحي، ورفع مستوى الخدمات الفندقية بما يواكب التغيرات المتسارعة في سوق السياحة العالمي.

شراكات استراتيجية مع مؤسسات تدريب رائدة عالميًا

تم توقيع أولى الاتفاقيات مع مجموعة Sommet Education السويسرية، وتشمل مؤسسات تعليمية مرموقة مثل Glion وLes Roches، لتوفير برامج دراسات عليا وتنفيذية للعاملين المصريين بأسعار تفضيلية. كما تم توقيع اتفاقية ثانية مع منصة Lobster Ink الرقمية لتقديم أكثر من 250 برنامجًا تدريبيًا مجانيًا يستهدف نحو 80 ألف عامل في قطاع السياحة خلال ثلاث سنوات.

الوزير: تطوير العنصر البشري أولوية وطنية

أكد الوزير شريف فتحي خلال كلمته أن الوزارة تولي ملف التدريب وبناء القدرات أهمية قصوى، مشددًا على ضرورة الاستثمار في الطاقات الشابة وتعزيز جاهزيتهم للمنافسة على المستويين المحلي والدولي. ولفت إلى أن التطوير المستمر للكوادر يعد ركيزة أساسية لتحقيق جودة الخدمة السياحية.

إطلاق منصة EGTAP.com لتدريب العاملين بالقطاع

أعلن الوزير عن اعتزام الوزارة إطلاق منصة إلكترونية جديدة تحت اسم (EGTAP.com)، لتكون مركزًا وطنيًا للتدريب الرقمي المعتمد والتفاعلي، موجهًا للعاملين بالوزارة والقطاع الخاص على حد سواء. وتهدف المنصة لتقديم محتوى تدريبي مرن، بتقنيات متقدمة تشمل الذكاء الاصطناعي والتعليم المتعدد المسارات.

تحسن في مؤشرات السياحة المصرية رغم التحديات

أشار الوزير إلى أن مؤشرات صناعة السياحة في مصر تشهد تحسنًا ملحوظًا، حيث سجل شهر يونيو الماضي نموًا بنسبة 22% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، ما يعكس قوة المقصد السياحي المصري وثقة السائحين رغم التحديات العالمية.

الغرفة: هذه الشراكات تمهد لمرحلة تطوير غير مسبوقة

من جانبه، ثمّن محمد أيوب، رئيس غرفة المنشآت الفندقية، الدعم المتواصل من وزارة السياحة، مشيرًا إلى أن توقيع هذه الشراكات يمهد لمرحلة جديدة من التطوير ورفع كفاءة القطاع الفندقي. كما استعرضت غادة شلبي، المدير التنفيذي للغرفة، أبرز البرامج التدريبية الجاري تنفيذها، بالتعاون مع كبرى الجامعات والمنصات الرقمية، بما يعزز قدرات العاملين في جميع المحافظات.