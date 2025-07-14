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ننشر أسماء الفائزين في النسخة الـ17 من "كشاف المترجمين"

03:50 م الإثنين 14 يوليه 2025

الدكتورة كرمة سامي

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كتب- محمد شاكر:

أعلن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، أسماء الفائزين في النسخة السابعة عشرة من مسابقة "كشاف المترجمين"؛ للاحتفاء بدور جمهورية أيرلندا، تجاه القضية الفلسطينية، ودعمها الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته.

ويأتي ذلك في إطار احتفال وزارة الثقافة بمرور ٥٠ عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين مصر وأيرلندا.

وكان المركز قام في منتصف يونيو الماضي بالإعلان عن طرح مختارات من النصوص التي تعكس الموقف الأيرلندي الشجاع تجاه القضية الفلسطينية، للترجمة من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية، بعنوان: ‏"The Irish people say..".

وجاءت قائمة الفائزين كالتالي:

- أماني جاد الله رشيدي محمد

- أسماء وليد أحمد قاسم

- أيمن عاطف يحيى محمد

- شمس أحمد عبد الله أحمد المشد

- علي أكرم

- منة صبحي المنسي

- هدى وليد منير طلبة

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الدكتورة كرمة سامي كشاف المترجمين الفائزين في مسابقة كشاف المترجمين
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