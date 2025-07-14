رئيس هيئة سلامة الغذاء يستقبل وزير الزراعة بإقليم البنجاب الباكستاني

كتب - أحمد جمعة

استقبل الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، اليوم الإثنين، السيد محمد عاشق حسين شاه كرماني، وزير الزراعة والثروة الحيوانية بإقليم البنجاب في باكستان، وذلك بمقر الهيئة في القاهرة، بحضور كل من أسامة خان ليغاري، وافتخار علي ساحوه سكرتير زراعة البنجاب، وعدد من المسؤولين وأعضاء الوفد المرافق.

تعزيز التعاون في مجالات سلامة الغذاء والزراعة المستدامة

وبحسب بيان صحفي، تناول اللقاء بحث سُبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر وباكستان في مجالات سلامة الغذاء والزراعة المستدامة، إلى جانب تبادل الخبرات الفنية والعلمية بين الجانبين. كما تم استعراض فرص الشراكة في بناء القدرات المؤسسية، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في منظومة سلامة الغذاء من المزرعة إلى المائدة، بما يشمل الإجراءات الرقابية على جودة وسلامة الصادرات الغذائية بين البلدين.

وخلال الاجتماع، أشاد الوزير الباكستاني كرماني بالتجربة المصرية الرائدة في مجال سلامة الغذاء، والدور البارز الذي تلعبه الهيئة القومية في تطوير المنظومة الرقابية، معربًا عن تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون الفني وتبادل التجارب الناجحة لدعم الأمن الغذائي وتحسين كفاءة الأنظمة الرقابية في كلا الجانبين.

دعم فني وتدريب مشترك لنقل الخبرات المصرية

من جانبه، أعرب الدكتور طارق الهوبي عن استعداد الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتقديم كافة أوجه الدعم الفني والتقني للجانب الباكستاني، مؤكدًا أهمية بناء القدرات البشرية وتوفير برامج تدريب متخصصة، تشمل تنظيم ورش عمل وزيارات ميدانية تهدف إلى نقل الخبرات المصرية في مجالات الرقابة على الغذاء، وتقييم المخاطر، وتطبيق المعايير الدولية لسلامة الغذاء.

وأكد الجانبان، في ختام اللقاء، على أهمية التكامل بين المؤسسات المعنية بسلامة الغذاء والزراعة، وضرورة تعزيز آليات التعاون المشترك من أجل دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة في كلا البلدين.