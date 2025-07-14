كتب- أحمد الجندي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تتابع بشكل مستمر منظومة مياه الشرب والصرف الصحي في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن الأزمة التي شهدتها محافظة الإسكندرية في نهاية شهر مايو الماضي أظهرت أهمية التحرك السريع والاستجابة الفورية.

وأوضح مدبولي أنه وجَّه بسرعة الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية من شبكة تصريف مياه الأمطار، استكمالًا للمرحلة الأولى التي تم الانتهاء منها مؤخرًا، مؤكدًا أن المواطنين شعروا بوضوح بالتحسن الكبير في قدرة الشبكة على التعامل مع تجمعات المياه.

وأضاف رئيس الوزراء أن الجهود الحكومية لم تتوقف عند شبكات الأمطار فقط؛ بل امتدت لحماية الشواطئ، خصوصًا شاطئ الإسكندرية من المخاطر المتزايدة للتغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن الدولة قامت بتنفيذ عدد من المشروعات الهندسية لحماية السواحل والمدن من الغرق.

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