مدبولي عن تكرار انهيار عقارات بالإسكندرية: 55 ألف وحدة بديلة

كتب- أحمد الجندي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن محافظة الإسكندرية تشهد بشكل متكرر حوادث انهيار للعقارات القديمة، مؤكدًا أن الأمر أصبح يتكرر يوميًّا تقريبًا.

وأشار مدبولي إلى أن هناك قرارات إزالة صادرة بالفعل لعدد كبير من العقارات القديمة؛ إلا أن بعض السكان لم ينفذوا هذه القرارات، موضحًا أن المحافظة تتدخل بشكل مستمر لحل الأزمة ومتابعة تنفيذ الإخلاءات.

وأوضح رئيس الوزراء أنه تم تكليف محافظ الإسكندرية بحصر شامل لكل العقارات التي صدرت لها قرارات إزالة، ولم يتم التعامل معها حتى الآن.

وأكد مدبولي أن الحكومة بصدد تنفيذ مشروع متكامل في الإسكندرية لتوفير وحدات سكنية بديلة للمواطنين الذين سيتم إجلاؤهم من العقارات الآيلة للسقوط، مشيرًا إلى أن المشروع يشمل بناء ما يتراوح بين 50 و55 ألف وحدة سكنية جديدة.

وكشف رئيس الوزراء أن عدد العقارات التي صدرت لها قرارات إزالة حتى الآن يبلغ نحو 7500 عقار، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تحسين أوضاع السكن ومعالجة التحديات المرتبطة بالعقارات القديمة والمهددة بالانهيار.

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