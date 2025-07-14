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مدبولي يكشف تفاصيل تطوير واجهات عقارات كورنيش الإسكندرية

02:59 م الإثنين 14 يوليه 2025

الدكتور مصطفي مدبولي

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كتب- محمد نصار:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه يتم العمل بشكل متواصل في ترميم العقارات المطلة على كورنيش الإسكندرية.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي اليوم: في إطار توجيهات الرئيس السيسي، بدأنا ترميم العمارات والواجهات الموجودة على كورنيش الإسكندرية وبدأت شركة المقاولون العرب في أول 55 عقارًا من إجمالي 150 عقارًا مستهدفًا.

وتابع رئيس مجلس الوزراء: طلبت من وزير الإسكان والمحافظ أن نهتم بالعمارات التاريخية والتراثية ذات القيمة على غرار منطقة القاهرة الخديوية.

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