مدبولي يكشف تفاصيل تطوير واجهات عقارات كورنيش الإسكندرية
كتب- محمد نصار:
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه يتم العمل بشكل متواصل في ترميم العقارات المطلة على كورنيش الإسكندرية.
وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي اليوم: في إطار توجيهات الرئيس السيسي، بدأنا ترميم العمارات والواجهات الموجودة على كورنيش الإسكندرية وبدأت شركة المقاولون العرب في أول 55 عقارًا من إجمالي 150 عقارًا مستهدفًا.
وتابع رئيس مجلس الوزراء: طلبت من وزير الإسكان والمحافظ أن نهتم بالعمارات التاريخية والتراثية ذات القيمة على غرار منطقة القاهرة الخديوية.
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