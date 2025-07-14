رئيس الوزراء: نبحث إدخال الإسكندرية في منظومة التأمين الصحي الشامل

كتب- محمد نصار:

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بوضع خطة تنفيذية من أجل إدخال محافظة الإسكندرية في منظومة التأمين الصحي الشامل.

وقال "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي اليوم: سيتم وضع خطة تنفيذية من أجل إدخال محافظة الإسكندرية بأقصى سرعة في منظومة التأمين الصحي الشامل، لخدمة أهالي هذه المحافظة الكبيرة التي يتجاوز تعدادها 6 ملايين شخص.

وأوضح أنه تم بحث واستعراض كل المشروعات الكبيرة التي تتم داخل محافظة الإسكندرية وعلى رأسها شرايين التنمية والمحاور الكبيرة داخل المدينة.

اقرأ أيضًا:

إطلاق موقع إلكتروني للاستعلام عن أحقية الترقية للموظفين

وزير السياحة: نستهدف 30 مليون سائح بحلول 2031

"الكهرباء": لجنة لمتابعة السلامة المهنية بمحطات المحولات