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رئيس الوزراء: نبحث إدخال الإسكندرية في منظومة التأمين الصحي الشامل

02:58 م الإثنين 14 يوليو 2025

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- محمد نصار:

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بوضع خطة تنفيذية من أجل إدخال محافظة الإسكندرية في منظومة التأمين الصحي الشامل.

وقال "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي اليوم: سيتم وضع خطة تنفيذية من أجل إدخال محافظة الإسكندرية بأقصى سرعة في منظومة التأمين الصحي الشامل، لخدمة أهالي هذه المحافظة الكبيرة التي يتجاوز تعدادها 6 ملايين شخص.

وأوضح أنه تم بحث واستعراض كل المشروعات الكبيرة التي تتم داخل محافظة الإسكندرية وعلى رأسها شرايين التنمية والمحاور الكبيرة داخل المدينة.

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الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء منظومة التأمين الصحي الشامل الإسكندرية
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