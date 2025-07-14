كتب- محمد نصار:

تواصل الحكومة المصرية أعمال تنفيذ مخطط المرحلة الرابعة من القطار الكهربائي الخفيف LRT أو "قطار العاصمة"، وذلك في إطار مد هذا الخط لربط أكبر عدد ممكن من المناطق ببعضها البعض.

نزع ملكية أراضٍ بالشرقية للمنفعة العامة

في هذا الإطار، نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 28 الصادر بتاريخ 10 يوليو 2025، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1934 لسنة 2025، بشأن نزع ملكية بعض المسطحات من الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف في نطاق محافظة الشرقية.

ونصت المادة الثانية من القرار، على الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة القومية للأنفاق على المسطحات المشار إليها، والتي تم تحديد موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين.

وقضت المادة الثالثة، بإنهاء تخصيص الأراضي والعقارات المملوكة للجهات الحكومية مع تعديل تخصيصها لصالح الهيئة القومية للأنفاق.

مسار المرحلة الرابعة للمشروع

بتاريخ 22 مارس 2021 وافق رئيس الجمهورية على تنفيذ امتداد للخط للكتلة السكانية الكبيرة بمدينة العاشر من رمضان "المرحلة الرابعة " بطول 16 كم لخدمة سكان العاشر من رمضان للتنقل بسهولة جنوبًا إلى العاصمة الإدارية وغربًا إلى محطة عدلى منصور التبادلية التي تربط خط القطار الكهربائي مع الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.

ويستهدف المشروع تحقيق تكامل ربط وسائل النقل السككي بين مدينة العاشر من رمضان والمدن الأخرى على طول المسار تمتد شمالًا من محطة مدينة العبور الجديدة وحتى محطة مركز المدينة بطول 16 كم، وبعدد 3 محطات علوية (غرب العاشر - العاشر من رمضان - مركز المدينة).

وتبلغ السرعة التشغيلية للمشروع 120 كم في الساعة، وباستكمال تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة، سينقل المشروع بالكامل 1 مليون راكب/ يوميًا.

اقرأ أيضًا:

إطلاق موقع إلكتروني للاستعلام عن أحقية الترقية للموظفين

وزير السياحة: نستهدف 30 مليون سائح بحلول 2031

"الكهرباء": لجنة لمتابعة السلامة المهنية بمحطات المحولات