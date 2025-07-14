كتب- محمد نصار:

أصدرت وزارة النقل، بيانًا إعلاميًا نفت فيه صلة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بالتسجيل الصوتي الكاذب المنسوب إليه والمتداول عبر عدد من وسائل التواصل الاجتماعي والذي يتضمن إشارة إلى هشاشة البنية التحتية المصرية وأن حريق سنترال رمسيس وغيره سببه ضعف الميزانية وعدم استثمارها لتطوير البنية التحتية.

وأكدت وزارة النقل، في بيانها، أن هذا التسجيل لا يمت بصلة للفريق مهندس كامل الوزير ، وأنه تسجيل كاذب ومدلس يهدف إلى إثارة البلبلة ونشر الشائعات بين المواطنين والتقليل من إنجازات الدولة المصرية والمشروعات العملاقة غير المسبوقة التي تم إنجازها في مختلف المجالات منذ عام 2014 حتى الآن.

وناشدت وزارة النقل، المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب والشائعات المغرضة التي تهدف إلى التقليل من إنجازات الدولة المصرية والحصول على المعلومات والأخبار الصحيحة من مصادرها الرسمية بوزارة النقل.

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