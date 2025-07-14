لأول مرة منذ 2007.. مواليد مصر دون 2 مليون سنويًا

كتب- أحمد جمعة:

كشف اللواء خيرى بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تطور مهم في معدلات الزيادة السكانية بمصر، مشيرًا إلى أنها لا تزال مستمرة، لكن بوتيرة أقل مقارنة بالسنوات الماضية، وهو ما يعكس نتائج جهود الدولة في هذا الملف.

وقال بركات، خلال جلسة نقاشية نظمها الجهاز بمناسبة اليوم العالمي للسكان، إن عدد سكان مصر بلغ حتى الآن 107 ملايين و852 ألفًا و240 نسمة، ومن المتوقع أن يصل إلى 108 ملايين نسمة بحلول 18 أغسطس المقبل.

وأشار إلى أن هذا العام يشهد ولأول مرة منذ عام 2007، تراجع عدد المواليد السنوي إلى أقل من مليوني مولود، وهو ما يُعد مؤشرًا إيجابيًا على تحسن نسبي في معدلات النمو السكاني.

وأوضح رئيس الجهاز أن محافظات الوجه القبلي تسجل أعلى معدلات الزيادة السكانية، وعلى رأسها أسيوط وسوهاج، لافتًا إلى أن هناك جهودًا حكومية متواصلة لوضع أسس علمية وعملية للحد من تلك المعدلات، إلى جانب العمل على تحسين الخصائص السكانية، كالتعليم والصحة والتمكين الاقتصادي.

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