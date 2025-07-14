كتب- نشأت علي:

التقى المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى؛ لتقديم التهنئة بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتوليه رئاسة محكمة النقض.

وأعرب المستشار محمود فوزي عن خالص تهانيه وتمنياته بالتوفيق للمستشار عاصم الغايش في أداء مهامه الوطنية، في رئاسة هذا الصرح الشامخ حصن العدالة القانونية، الذي يضم صفوة أبناء الوطن من قضاة مصر، ودوره المحوري في توحيد تطبيق القانون وضمان حسن تفسيره، بما يحفظ استقرار المراكز القانونية ويعزز الثقة في منظومة العدالة، وترسيخ مبادئ سيادة القانون وصون الحقوق والحريات وفقًا لأحكام الدستور.

وأشاد المستشار عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض، بالدور الفاعل الذي تقوم به وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مشيرًا إلى ما تبذله من جهود متواصلة لتعزيز قنوات التعاون بين مؤسسات الدولة، انطلاقًا من نهج مؤسسي يقوم على التخصص والخبرة، ويستهدف تحقيق المصلحة الوطنية العليا.

وأعرب الغايش عن بالغ امتنانه لهذه الزيارة، التي تعكس روح التقدير المتبادل بين الجانبَين، مؤكدًا أن هذه الزيارة تمثل تجسيدًا حقيقيًّا للتكامل المؤسسي، وتعزز من مسارات التعاون بين الجهات القضائية والتنفيذية، في إطار من الاحترام المتبادل والعمل المشترك من أجل دعم ركائز الدولة وتحقيق الصالح العام.