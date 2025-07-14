- كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

زار الإعلامي محمود سعد، أمس، منطقة الأهرامات، بصحبة الشيخ خالد الجندي، والإعلامي اللبناني جورج قرداحي.

وقال محمود سعد عبر صفحته على "فيسبوك"، الاثنين:"صديقك من صدقك ولا من أحبك؟ من زيارة الأهرامات أمس مع الأصدقاء الأعزاء، الشيخ خالد الجندي والإعلامي جورج قرداحي اللي هيشرفنا وينورنا النهاردة على مسرح سولد أوت، ضمن حلقات الموسم الجديد من سولد أوت إرابيا".

ودار حوار بين سعد وقرداحي والجندي، حول الأصدقاء الحقيقيين والمزيفين، وكيفية التصرف معهم، ومن الذي يستحق إطلاق لقب صديق عليه.

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