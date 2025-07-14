كتب- محمد نصار:

قال مصدر بوزارة النقل، إن الفريق مهندس كامل الوزير، يمارس عمله بشكل طبيعي وزيرًا للنقل، نافيًا ما تردد خلال الساعات الماضية من أنباء حول تغيير المسمى الوظيفي للوزير من وزير النقل إلى الوزير المختص بشؤون الصناعة.

وأضاف المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، اليوم الإثنين، أن المسمى الوظيفي الحالي للفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، كما هو منذ التعديلات الوزارية الأخيرة بدون أي تعديل.

وأشار المصدر، إلى أن القرار الصادر من رئيس الوزراء بشأن تعديل المسمى الوظيفي لوزير التجارة والصناعة في القرار رقم 47 لسنة 2020 يسري فقط على هذا القرار وذلك بسبب فصل وزارة التجارة والصناعة إلى الصناعة فيما ذهب جزء التجارة الخارجية إلى الاستثمار، فلم يعد هناك أي وجود لوزير تجارة وصناعة.

كما أكد مصدر مطلع بوزارة الصناعة، أنه لا يوجد أي تعديل في المسمى الوظيفي للفريق كامل الوزير، موضحًا أن منصبه الحالي هو نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، اليوم الإثنين، إن حالة الجدل التي أثيرت خلال الساعات الماضية عبر السوشيال ميديا والمواقع الإعلامية بشأن تغيير مسمى وزير النقل غير صحيح.

وأضاف المصدر، أن القرار لا يتعلق بأي شكل من الأشكال بوزير النقل، لكنه تعلق بتعديل مسمى وزير التجارة والصناعة إلى الوزير المختص بشؤون الصناعة، وذلك بسبب أمور إدارية وإجرائية في تعاملات الوزارة وهيئة التنمية الصناعية مع المستثمرين.

وأوضح المصدر، أن سبب صدور القرار، يرجع إلى فصل وزارة التجارة والصناعة في التعديلات الوزارية الأخيرة، حيث تم إسناد جزء التجارة الخارجية إلى وزارة الاستثمار ليصبح مسماها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وتم الإبقاء على وزارة الصناعة كما هي، وتكليف الفريق كامل الوزير بوزارة الصناعة إلى جانب وزارة النقل التي كان يتولاها في السابق.

وأشار المصدر، إلى أنه تصدر الكثير من القرارات على هذه الشاكلة بسبب تعديلات تحدث في التقسيمات الحكومية الإدارية، موضحًا أن القرار الذي سيتم تعديل مسمى الوزير فيه، كان يتضمن مسمى "وزير التجارة والصناعة"، وهذه الوزارة غير موجودة الآن بنفس شكلها المنصوص عليها في القرار الصادر عام 2020.

ونفى المصدر، صحة ما تردد بشأن أن تعديل المسمى هو تغيير لـ "لقب" الفريق كامل الوزير، من أجل تجهيزه لتولي رئاسة الوزراء، أو أن ذلك يرجع إلى سحب لقب نائب رئيس الوزراء منه، أو أنه لم يعد وزيرًا للنقل، مشددًا على أن كل هذه الأنباء المتداولة غير صحيحة جملة وتفصيلًا.

وكان أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعديل مسمى وزير التجارة والصناعة، في قرار واحد فقط، ليتم استبدال "الوزير المختص بشؤون الصناعة" بـ "وزير الصناعة" أو "وزير التجارة والصناعة" أينما وردتا في القرار المنصوص عليه والذي حمل رقم 47 لسنة 2020.

وتحدث القرار رقم 47 لسنة 2020 عن قواعد وإجراءات وضوابط طرح تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها للمستثمرين، وقد وردت عبارة "وزير التجارة والصناعة" في القرار المذكور 5 مرات.

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