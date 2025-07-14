كتب- محمد نصار:

استقبلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة جهود التنمية على أرض المحافظة، واستعراض ملفات العمل المهمة التي تمس حياة المواطن السيناوى والموقف التنفيذي للمشروعات الجارية والمستهدفة.

وخلال اللقاء، استعرضت وزيرة التنمية المحلية مع محافظ شمال سيناء أهم المشروعات المدرجة في الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد 2025/2026، والتأكيد على سرعة بدء المرحلة الجديدة من المشروعات الخدمية والتنموية المدرجة بالخطة بما يسهم في تحسين جودة الحياة لأهالي المحافظة، خاصة في قطاعات رصف ورفع كفاءة الطرق، واستكمال مشروعات الكهرباء، والإنارة العامة، وتحسين البيئة، ودعم الوحدات المحلية ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما تابعت وزيرة التنمية المحلية، جهود الأجهزة التنفيذية بشمال سيناء بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والجهات المعنية بالمحافظة في تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة 26 لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة، والتي انطلقت بالمحافظة في 5 يوليو الجاري وتستمر حتى 25 يوليو، وتشمل إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف والمتغيرات المكانية غير القانونية.

وأكدت منال عوض، ضرورة استمرار جهود المحافظة في تنفيذ الموجة بكل حسم، ومنع عودة التعديات مرة أخرى، مشددة على المتابعة الدورية من غرف العمليات، وتفعيل دور الوحدات المحلية ولجان المتابعة الميدانية لإزالة كل الحالات المستهدفة ضمن المرحلة الحالية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وحرصت الدكتورة منال عوض، على متابعة آخر المستجدات الخاصة بملف منظومة المخلفات الصلبة وجهود المحافظة لرفع التراكمات اليومية من القمامة بصورة يومية وتحسين مستوى النظافة بالشوارع والميادين، وتوفير بعض المعدات اللازمة.

كما تم التطرق إلى جهود توفير فرص عمل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة للشباب والمرأة السيناوية، ودعم القطاع الخاص لإقامة مشروعات إنتاجية تعزز من مستوى معيشة المواطنين، وتوفر مصادر دخل مستدامة، مع تقديم التسهيلات الفنية والتمويلية المطلوبة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات.

وفي ختام اللقاء، أكدت وزيرة التنمية المحلية، أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا لمحافظة شمال سيناء، وتسعى لتحقيق تنمية متكاملة ومستدامة بها باعتبارها جزءًا أصيلًا من الأمن القومي المصري، مشيرة إلى استمرار التنسيق بين الوزارة والمحافظة لدفع المشروعات التنموية، وتذليل أي معوقات تواجه التنفيذ.

من جانبه، أكد اللواء خالد مجاور، استمرار جهود المحافظة بالتنسيق مع الوزارات المعنية لدفع عجلة التنمية، موجهًا الشكر لوزيرة التنمية المحلية على دعمها المستمر لمشروعات وخطط العمل في شمال سيناء.

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