"العمل" تواصل ندوات السلامة المهنية بالإسكندرية مع "سيدبك"

كتب – محمد أبوبكر

تواصل مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية، بالتعاون مع شركة سيدي كرير للبتروكيماويات "سيدبك"، عقد سلسلة من الندوات التوعوية الموجهة للعاملين بمحطة التنقية الشرقية التابعة لشركة الصرف الصحي بالمحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، وتزامنًا مع اعتماد الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية.

وشهدت الندوة، التي عُقدت على مدار أربعة أيام للمجموعة الثانية من العاملين، حضور ممثلين عن إدارات السلامة والصحة المهنية بمديرية العمل وشركة "سيدبك"، في إطار الحرص على تعزيز بيئة عمل آمنة ومستقرة داخل أحد أهم القطاعات الخدمية.

وأكد محمد كمال، وكيل مديرية العمل بالإسكندرية، أن هذه الندوات تأتي ضمن خطة متكاملة لنشر ثقافة السلامة المهنية، ورفع وعي العاملين، وتزويدهم بالمهارات النظرية والعملية التي تسهم في الحد من الحوادث، خاصة في بيئات العمل المغلقة، التي تُعد من أكثر البيئات خطورة.

وتضمنت فعاليات الندوة عددًا من المحاضرات النظرية والتدريبات العملية، شملت التعريف بإجراءات السلامة الواجب اتباعها في المواقع المغلقة، والتعامل السليم مع أدوات الوقاية الشخصية، إلى جانب إرشادات الاستجابة السريعة في حالات الطوارئ، بهدف تقليل معدلات الحوادث وحماية أرواح العاملين.

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