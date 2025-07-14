الوادي الجديد تتصدر المحافظات في سحب الأدوية منتهية الصلاحية

كتب - أحمد جمعة:

كشفت بيانات رسمية صادرة عن هيئة الدواء المصرية تصدر محافظة الوادي الجديد قائمة المحافظات الأكثر تسجيلًا للمؤسسات الصيدلية في مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية، عبر الرابط الإلكتروني المخصص لذلك، بنسبة بلغت 96.9% من إجمالي عدد الصيدليات بالمحافظة.

وبلغ إجمالي نسبة تسجيل المؤسسات الصيدلية على مستوى الجمهورية نحو 54%، إذ نجحت المبادرة حتى الآن في تسجيل ما يتجاوز 17 مليون وحدة دوائية منتهية الصلاحية، بعد قرار مد فترة التسجيل حتى نهاية يوليو الجاري.

وجاءت محافظة السويس في المركز الثاني بنسبة تسجيل 90%، تليها سوهاج بنسبة 88%، ثم دمياط (84%)، والمنيا (75%)، والشرقية (74%)، فيما سجلت محافظات بورسعيد وبني سويف والمنوفية نسب تسجيل تراوحت بين 69% و67%.

وسجلت محافظة جنوب سيناء أقل نسبة مشاركة بين المحافظات، بواقع 29% فقط، تلتها الجيزة (40%)، والبحيرة وكفر الشيخ (41%)، بينما سجّلت القاهرة نسبة 45%.