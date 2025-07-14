"العمل" تصدر كتيبات لتوعية الراغبين في العمل بالخارج

كتب - محمد أبوبكر

أعلنت وزارة العمل عن إصدار مجموعة من الكتيبات التوعوية الموجهة للمواطنين المصريين الراغبين في العمل بالخارج، وذلك في إطار مشروع "حوكمة الهجرة من خلال الدعم المؤسسي"، وضمن جهود تعزيز الوعي القانوني والمهني للعمالة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران.

وأوضحت الوزارة أن المشروع يتم بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وبدعم من صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود، وبتمويل من الوكالة الإسبانية للتنمية الدولية (CONMIGO). ويهدف المشروع إلى توفير أدوات إرشادية متكاملة تساعد العمال المصريين على الالتحاق بالأسواق الدولية بصورة قانونية وآمنة.

محتوى الكتيبات ومجالات التوعية

تشمل الكتيبات معلومات وإرشادات تفصيلية حول القنوات الرسمية للسفر، والإجراءات المطلوبة للعمل بالخارج، سواء العامة أو الخاصة بكل دولة، بما يضمن استيفاء الشروط القانونية والمستندات المطلوبة. كما تتضمن الكتيبات توعية بشأن الخدمات الوقائية والحماية الاجتماعية، مثل آليات تقديم الشكاوى وخدمات التأمينات الاجتماعية، لضمان بيئة عمل مستقرة وآمنة للمواطنين في الخارج.

وقد خصصت الوزارة هذه الكتيبات للدول التي توجد بها مكاتب تمثيل عمالي تابعة لها، وهي: قطر، الإمارات، السعودية، الكويت، العراق، الأردن، لبنان، وإيطاليا. وتوفر الكتيبات إرشادات مفصلة بشأن طبيعة سوق العمل في كل من هذه الدول، ومتطلباته، إلى جانب نصائح مهمة قبل التعاقد وأثناءه وبعد الوصول.

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