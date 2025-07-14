كتب- محمد نصار:

تشهد البلاد اليوم أجواءً حارة إلى شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى 35 درجة مئوية، بينما تصل إلى 42 درجة مئوية في جنوب الصعيد.

وقالت الأرصاد، في بيان، إنه تظهر بعض السحب المنخفضة والعالية غير المؤثرة على مناطق متفرقة من شمال البلاد، وسرعان ما تتلاشى تدريجيًا مع مرور الوقت.

وتُسجل درجة الحرارة الحالية في القاهرة الكبرى 25 درجة مئوية.

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