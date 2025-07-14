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إطلاق موقع إلكتروني للاستعلام عن أحقية الترقية للموظفين

10:26 ص الإثنين 14 يوليو 2025

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

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كتب- محمد نصار:

أطلق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، موقعًا إلكترونيًا جديدًا يتيح لموظفي الجهاز الإداري للدولة الاستعلام عن مدى أحقيتهم في الترقية، وذلك عبر الرابط: هنا

ويخاطب الموقع الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، أو من يُعدّ هذا القانون الشريعة العامة المنظمة لشؤونهم الوظيفية.

وأكد المهندس حاتم نبيل أن إطلاق الموقع يأتي في إطار حرص الجهاز على تعزيز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، وتقديم خدمات ذكية تسهّل على الموظفين الوصول إلى المعلومة الصحيحة والدقيقة دون مشقة.

وأضاف أن الجهاز يواصل جهوده لتطوير منظومة العمل الإداري، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعاملين بالدولة، بما يعزز الثقة المتبادلة بين الموظف ومؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن استخدام التكنولوجيا في تبسيط الإجراءات يُعد من المحاور الأساسية لتحقيق الإصلاح الإداري المنشود.

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إطلاق موقع إلكتروني للاستعلام عن أحقية الترقية للموظفين
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