وزير السياحة: نستهدف 30 مليون سائح بحلول 2031

القاهرة – أ ش أ

قال شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، إن الساحل الشمالي سيكون محورًا استراتيجيًا للتنمية السياحية خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أنه يجري وضع خطط جديدة لتوسعة المطارات القائمة في المنطقة، خاصة مطار العلمين، إلى جانب زيادة الطاقة الفندقية لاستيعاب الإقبال المتزايد من السائحين.

وأوضح الوزير أن مطار العلمين يُعد من المطارات الحديثة ذات الأهمية الاستراتيجية، حيث يربط الساحل الشمالي بالمقاصد السياحية العالمية، ويدعم خطط الدولة لتعزيز التنمية السياحية والاستثمارية في تلك المنطقة الواعدة.

وأضاف فتحي، في تصريح خاص لبرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة النيل للأخبار، اليوم الإثنين، أن الدولة تستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2031، لافتًا إلى أن الخطط الحالية تشير إلى إمكانية تجاوز هذا الرقم خلال العامين المقبلين.

وحول موعد افتتاح المتحف المصري الكبير، أشار الوزير إلى أن الموعد لم يُحدد بعد، موضحًا أنه كان من المقرر افتتاحه رسميًا في 3 يوليو، إلا أن التطورات الإقليمية الراهنة دفعت إلى تأجيل الافتتاح إلى الربع الأخير من العام الجاري، حرصًا على تنظيم الحدث بالشكل الذي يليق بعظمة الحضارة المصرية وتراثها الفريد.

وأشار إلى أن منطقة الأهرامات تشهد حاليًا أعمال تطوير موسعة استعدادًا لافتتاح المتحف، وتشمل تلك الأعمال المسار الممتد من مطار "سفنكس" وحتى منطقة سقارة، وتتضمن مناطق فندقية، ومرافق للتسوق والمطاعم، وأخرى سكنية لخدمة الزائرين.