"الكهرباء": لجنة لمتابعة السلامة المهنية بمحطات المحولات

كتب - محمد صلاح:

كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وجّه بتشكيل لجنة متخصصة للمرور على محطات المحولات، بهدف رصد أي سلبيات قائمة، ومراجعة خطط الصيانة لكل محطة على حدة.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن اللجنة ستعد تقريرًا مفصلًا حول ما يتم رصده من ملاحظات، خاصة في المحطات المتقادمة التي لم تشهد أي أعمال تطوير منذ سنوات، رغم تزايد معدلات استهلاك الكهرباء.

وأشار إلى أن وزير الكهرباء شدد على اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي مسؤول يثبت تقاعسه أو تواطؤه في أداء مهامه داخل المحطات التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء، نظرًا لما تمثله هذه المحطات من أهمية استراتيجية ودور حيوي في تأمين واستقرار التغذية الكهربائية بكافة أنحاء الجمهورية.

وأوضح المصدر أن الوزير يتبنى خطة شاملة تستهدف تطبيق معايير جودة التشغيل، والالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية، وضمان استقرار التغذية الكهربائية خلال فصل الصيف، إلى جانب رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمة وزيادة الطاقة المولدة.

كما أكد أن الخطة تشمل إعداد برامج لمواجهة الأعطال، والتعامل المسبق واللاحق معها، وتحليل مستوياتها المختلفة، مع التأكيد على سرعة استجابة فرق العمل، وتكثيف البرامج التدريبية للعاملين، بما يضمن أعلى درجات الحماية للمحطات وللعاملين بها.