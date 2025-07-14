كتب- محمد عبدالناصر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم الاثنين وحتى السبت 19 يوليو 2025.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس حار رطب إلى شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر.

وأوضحت الأرصاد أنه من المتوقع أن تشهد البلاد اليوم شبورة مائية من 8:4 صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وعلى مناطق من جنوب سيناء ومدينتي حلايب وشلاتين ونشاط لحركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق حلايب وشلاتين.

وأشارت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تشهد شواطئ السلوم ومطروح والإسكندرية وكفر الشيخ نشاطًا لحركة الرياح وارتفاع أمواج البحر 2.5:1.5 فوق مستوى سطح البحر.

وأكدت الهيئة أنه اعتبارا من يوم الأربعاء، يوجد ارتفاع في درجات الحرارة بقين تصل لـ3 درجات، كما تشير الخرائط إلى وجود أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من جنوب البلاد مثل أبو سمبل وأسوان وحلايب وشلاتين.





