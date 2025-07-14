تناولت برامج التوك شو، اليوم الأحد، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

الصحة تكشف حقيقة وفاة 4 أشقاء بالالتهاب السحائي

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، عدم صحة الأنباء المتداولة حول وفاة 4 أشقاء بسبب الإصابة بالالتهاب السحائي، واصفًا إياها بأنها "شائعات لا أساس لها من الصحة".

خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي على قناة "الحدث اليوم"، قال عبدالغفار: "ما يتم تداوله حول هذه الحوادث غير صحيح تمامًا، ولا يوجد أي دليل طبي أو وبائي يدعم هذه المزاعم".

رئيس "المركزي للتنظيم والإدارة ": نظام إلكتروني يضمن عدالة اختيار المتقدمين

أكد المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الجهاز يسعى جاهدًا لضمان أفضل معاملة للمتقدمين للوظائف العامة، مع التركيز على تعزيز كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحًا أن عملية التوظيف تمثل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف الدولة الاستراتيجية، حيث تسهم في اختيار الكفاءات القادرة على الارتقاء بالجهاز الإداري.

خلال زيارته لمركز الاختبارات، أشار نبيل إلى أن الجهاز يعتمد على ثلاث ركائز أساسية في عملية التوظيف: الكفاءة في التنظيم والتقديم والتقييم.

أحمد موسى يوضح مزايا نظام البكالوريا للثانوية العامة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن نظام البكالوريا اختياري لطلاب الثانوية العامة، مشيرا إلى أن 87% من الطلاب يتلقون تعليمًا حكوميًا، معلقا: لدينا أزمة في الثانوية العامة بسبب لجان ولاد الأكابر وأزمات الغش ونظام الفرصة الواحدة الذي يدرس الطالب فيه نحو 33 مادة.

وأضاف موسى خلال برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد": أصحاب السناتر خسرت بسبب نظام البكالوريا حوالي 65% هذا العام، والبكالوريا ستكون شهادة من أفضل الشهادات في الشرق الأوسط وأوروبا؛ لأنه يقدم أفضل نظام تعليمي في العالم.

متحدث الوزراء: جهود مكثفة لدمج مشروعات القطاع الخاص بالشبكة القومية للكهرباء

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تولي قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة أولوية قصوى ضمن استراتيجيتها الوطنية لضمان استقرار إمدادات الطاقة، خاصة خلال فصل الصيف.

خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أوضح أن هذا القطاع يمثل ركيزة أساسية في خطط الدولة لتحسين كفاءة المحطات الكهربائية وتعزيز إجراءات الصيانة الشاملة لمواجهة أي تحديات غير متوقعة.

خبير بحري يكشف حقيقة تعرض البحر المتوسط لـ"تسوماني"

أكد الدكتور عمرو حمودة، رئيس مركز الحد من المخاطر البحرية، أن البحر المتوسط يتمتع بالأمان التام، مطمئنًا المواطنين بشأن الشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول احتمالية وقوع موجات تسونامي.

وشدد "حمودة" على أن جميع البيانات العلمية تشير إلى غياب أي تهديد حقيقي في المنطقة.