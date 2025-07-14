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فؤاد أباظة: القائمة الوطنية داعمة لجهود الدولة المصرية

12:10 ص الإثنين 14 يوليه 2025

النائب أحمد فؤاد أباظة

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كتب-عمرو صالح:

قال النائب أحمد فؤاد اباظة، الأمين العام المساعد لحزب الجبهة الوطنية، ان الاجتماع الثالث للقائمة الوطنية من اجل مصر اتفق على عمليات الأحزاب من اجل دعم الدولة والحفاظ على ترابط الشعب المصري مع الحفاظ على الجبهة الداخلية المصرية.

وأوضح أباظة، ان الاجتماع شدد على دعم الدولة وجهود الرئيس السيسي في ظل التحديات الراهنة، وان الهدف الأساسي هو الحفاظ على تماسك الدولة ومؤسساتها.

وأضاف أنه تم الاتفاق على نظام دعايا موحد بين الأحزاب المشاركة، وكذلك اسلوب الخطاب مع المواطنين الناخبين من اجل ممارسة ديمقراطية، لافتا إلى أنه من حق كل مرشح ان يقوم بدوره الحقيقي ويتواصل مع الناخبين.

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النائب أحمد فؤاد اباظة الرئيس السيسي حزب الجبهة الوطنية القائمة الوطنية من اجل مصر
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