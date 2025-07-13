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طارق نصير: هدفنا الخروج بمشهد انتخابي يليق بحجم الدولة المصرية

11:52 م الأحد 13 يوليه 2025

اللواء طارق نصير أمين عام حماة الوطن

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كتب- عمرو صالح:

قال اللواء طارق نصير، امين حزب حماة الوطن، إن الأحزاب السياسية توافقت على ميثاق شرف خلال فترة الانتخابات المقبلة، من أجل الخروج بمشهد سياسي يليق بالمصريين.

وأضاف، أن الاجتماع الثالث شهد عدة توصيات أهمها اللجنة الإعلامية المشتركة للإشراف على الإعلانات والدعاية الانتخابية، كما وجه الاجتماع الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على جهود في ظل التحديات الراهنة، وشكر الشعب المصري على صموده في هذه الظروف.

وتابع: "الفترة المقبلة تتطلب التكاتف وتواجد المواطن والناخب المصري في مشهد يليق بحجم الدولة المصرية.

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