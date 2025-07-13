كتبت- داليا الظنيني:

أكد السيد القصير، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، أن الهيئة الوطنية للانتخابات، قامت بتحديد عدد المقاعد الانتخابية بما يضمن منافسة شريفة وحرة في إطار رؤية حضارية تهدف إلى تعزيز الديمقراطية.

وأضاف "القصير"، في تصريحات على فضائية "إكسترا نيوز": "النموذج التشاركي بين قيادات الأحزاب أثبت نجاحه على أرض الواقع"، مشيرًا إلى أن حزب الجبهة الوطنية كان يُطالب منذ تأسيسه بتوسيع نطاق المشاركة السياسية وبناء تفاهمات مشتركة حول القضايا الوطنية المصيرية.

وتابع الأمين العام قائلًا: "إننا نؤكد على أهمية ممارسة الحق الدستوري بشكل راقٍ ومنظم"، معربًا عن دعمه لتوجيهات الرئيس السيسي فيما يخص تعزيز دور الشباب والمرأة في الحياة السياسية.

وأشار إلى ضرورة قيام الأحزاب بدور فعال في توعية الشباب من خلال تنظيم زيارات ميدانية للمشروعات القومية الكبرى، مما يسهم في تعريفهم بإنجازات الدولة التنموية.

وأوضح السيد القصير، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، أن هذه الزيارات ستمكن الشباب من الاطلاع مباشرة على ما تقوم به الدولة من جهود تنموية ضخمة، قائلًا: "دائمًا ما يطالب الرئيس بضرورة خروج الشباب لرؤية هذه المشروعات العملاقة التي تثبت تقدم الدولة المصرية".

وكشف الأمين العام عن خطة إعلامية مشتركة بين أحزاب التحالف الوطني تهدف إلى تحفيز المواطنين للمشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وأشار إلى أن الاجتماع الرابع المزمع عقده بمقر حزب التحالف الاجتماعي، بدعوة من حزب مستقبل وطن، سيناقش آليات تنفيذ هذه الخطة وتعزيز التنسيق الإعلامي بين مختلف القوى السياسية.

وأكد الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، على أن هذا النموذج التشاركي بين الأحزاب يمثل نقلة نوعية في الحياة السياسية المصرية، ويعكس رغبة جميع الأطراف في العمل معًا من أجل مصلحة الوطن العليا، مع الحفاظ على حق الاختلاف في الرأي ضمن أطر دستورية منظمة.