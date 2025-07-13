كتب- حسن مرسي:

أكد المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الجهاز يسعى جاهدًا لضمان أفضل معاملة للمتقدمين للوظائف العامة، مع التركيز على تعزيز كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحًا أن عملية التوظيف تمثل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف الدولة الاستراتيجية، حيث تسهم في اختيار الكفاءات القادرة على الارتقاء بالجهاز الإداري.

خلال زيارته لمركز الاختبارات، أشار نبيل إلى أن الجهاز يعتمد على ثلاث ركائز أساسية في عملية التوظيف: الكفاءة في التنظيم والتقديم والتقييم.

وأضاف أن الجهاز يستخدم بنوك أسئلة مرتبطة مباشرة بالوظائف، مع تطبيق أنظمة إلكترونية تضمن الشفافية وتقلل التدخل البشري، مما يعزز العدالة في اختيار المتقدمين.

وتابع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن هذه المنظومة تهدف إلى ضمان انضمام العناصر الأكثر كفاءة إلى الجهاز الإداري للدولة.

وأكد نبيل أن المرونة تمثل محورًا رئيسيًا في تطوير منظومة التوظيف، حيث تم رفع الحد الأقصى لسن التقدم لبعض الوظائف، مثل وظيفة مدرس مساعد، وتقليل الأوراق المطلوبة للتسهيل على المتقدمين.

وأشار إلى إدخال نظام إلكتروني جديد يتيح للمتقدمين الاستعلام عن حالة طلباتهم بسهولة، بالإضافة إلى إتاحة خيارات إضافية لاختيار محافظات أخرى في حال عدم توفر وظائف في محافظاتهم الأصلية.

وتابع نبيل موضحًا أن هذه التطويرات أثمرت عن نتائج ملموسة، حيث تم توفير أكثر من 3 آلاف فرصة عمل إضافية من خلال نظام الرغبات، مما مكن المتقدمين من الانضمام إلى وظائف في محافظات أخرى.

وأضاف أن رضا المتقدمين عن هذه التجربة يعكس نجاح الجهاز في تحسين بيئة الاختبارات وأماكن الانتظار، مشيدًا بجهود المهندسين والفنيين الذين ساهموا في هذا التطوير بجهود ذاتية في وقت قياسي.

ووجه نبيل رسالة للمتقدمين، داعيًا إياهم إلى الثقة بأنفسهم وبمجهوداتهم، مؤكدًا أن التجربة، حتى لو لم تُكلل بالنجاح في المرة الأولى، تمثل خطوة بناءة نحو تحقيق أهدافهم.

وأضاف أن الجهاز يثق بقدرات الشباب ويتطلع إلى انضمامهم كزملاء في الجهاز الإداري، مشجعًا الجميع على الاستمرار في المحاولة والمتابعة لتحقيق طموحاتهم.