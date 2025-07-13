كتب- محمد شاكر:

أكد الكاتب الصحفي أكرم ألفي أن زمن حشد الناخبين بالأتوبيسات قد انتهى، نظرًا للعدد الهائل من الناخبين الذين انضموا حديثًا إلى قوائم الانتخاب.

وخلال تصريحاته ببرنامج "الطريق إلى البرلمان" مع الكاتب الصحفي محمد سامي عبر منصات "مصراوي"، قال ألفي: "نحتاج إلى مرشحين يستطيعون التأثير الإيجابي وكسب قبول الناخبين، لأن أغلب الناخبين فوق سن الأربعين عامًا، ويحتاجون إلى من يتحدث معهم ويقنعهم بنفسه."

وأضاف الكاتب الصحفي أن زمن الحشد انتهى؛ فإذا كانت قدرة البعض تصل إلى حشد مليون ناخب في أتوبيسات، فإن المليون ناخب في ظل تضاعف عدد الناخبين ليس رقمًا كبيرًا ولا يستطيع حسم الانتخابات. وبالتالي، المطلوب هو مرشح يستطيع الحديث مع الناس وإقناعهم.

وتابع الكاتب الصحفي: "كانت الدولة في الماضي تمنح العضو تعيين أقاربه ومرشحيه في الحكومة، أما الآن فقد انتهى هذا الأمر. فماذا سيحصل النائب – وبالتالي الناخبون – على خدمات؟ وهنا يجب أن نعلم أن الناخب الحالي سينتخب من يمتلك الإقناع والقوة."





