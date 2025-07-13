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أحمد موسى يوضح مزايا نظام البكالوريا للثانوية العامة

09:28 م الأحد 13 يوليو 2025

أحمد موسى

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كتبت- داليا الظنيني:

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن نظام البكالوريا اختياري لطلاب الثانوية العامة، مشيرا إلى أن 87% من الطلاب يتلقون تعليمًا حكوميًا، معلقا: لدينا أزمة في الثانوية العامة بسبب لجان ولاد الأكابر وأزمات الغش ونظام الفرصة الواحدة الذي يدرس الطالب فيه نحو 33 مادة.

وأضاف موسى خلال برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد": أصحاب السناتر خسرت بسبب نظام البكالوريا حوالي 65% هذا العام، والبكالوريا ستكون شهادة من أفضل الشهادات في الشرق الأوسط وأوروبا؛ لأنه يقدم أفضل نظام تعليمي في العالم.

وتابع: "نظام الثانوية كان يحتوي على 3 مسارات، بينما تحتوي البكالوريا على 4، وتكون فرص الطالب في البكالوريا 6 فرص خلال عامين 4 للصف الثاني و2 للصف الثالث، مقابل فرصة واحدة في الثانوية مع الدور الثاني مقابل 50% فقط من درجات الامتحان.

واختتم قائلا: مجلس النواب أشاد بشرح الوزير محمد عبداللطيف وزير التعليم بشأن نظام البكالوريا، وكيف سيخدم نحو 2.5 مليون طالب بالثانوية.


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أحمد موسى نظام البكالوريا الثانوية العامة
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